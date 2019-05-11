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Beşiktaş genel kurulunda olay!

İHA

Beşiktaş’ta gerçekleşen İdari ve Mali Genel Kurul’a Nazmi Koca damga vurdu. Fikret Orman’ı eleştiren Nazmi Koca’ya tribünlerden tepki gelmesi sonrasında Koca, bir genel kurul üyesine dönerek “Gelip sana bir kafa atarsam görürsün” ifadelerini kullandı

Beşiktaş

Beşiktaş’ta gergin geçen İdari ve Mali Genel Kurul’da Nazmi Koca’nın konuşması ortamı gerdi. Genel Kurul Üyeleri’ne hitap eden Nazmi Koca, Başkan Fikret Orman’ı eleştirdiği sırada mikrofona çok bağırınca üyeler, Koca’nın bağırmamasını istedi. Bu sırada Nazmi Koca, kendisine tepki gösteren bir genel kurul üyesine dönerek, “Gelip sana bir kafa atarsam görürsün” ifadelerini kullandı. Bu cümlenin ardından Koca, “Gelip adam gibi konuşma yapın burada” deyince Divan Kurulu Başkanı Atıf Keçeci, Nazmi Koca’nın mikrofonunu kesti. Keçeci, Nazmi Koca’ya “Kimseye adam gibi gel diyemezsiniz, tahrik etmeyin. İdari ve mali eleştirilerinizi yapın, size laf atılırsa o zaman ben müdahale ederim” diyerek Nazmi Koca’nın konuşmasına dikkat etmesini istedi. Fikret Orman’ın borç konusunda doğruları söylemediğini ifade eden Koca, “Göreve geldiğinde borç 581 milyon TL’ydi diyor ama borç 431 milyon TL’ydi” ifadelerini kullandı.

 

"İBRA ETMEYECEĞİM"

Fikret Orman’a tepkisini sürdüren Nazmi Koca, “ Fikret Orman, siz bu kulübü batırdınız. Neden bugün 5000 kişi var bunu bir düşünün. Mevcutlarımızı kaybetmek üzereyiz. Biz burjuva takımı değiliz, halkın takımıyız, bunu unutmayın. 30 milyon taraftarı olan Beşiktaş’ın yüzde 80’ninin sosyal demokrat olduğunu unuttular. 24 Haziran’da her şey daha güzel olacak. Bu kadar şaibenin olduğu bir ortamda, Beşiktaş Kulübü’nün ayaklar altına alındığı bir ortamda, ‘Büyük Beşiktaş Yürüyüşü’ adına bu konuşma yetkisini bana verdiler. Nazmi Koca olarak, Denetleme Kurulu Raporu’nun yanı sıra idari ve mali anlamda da ibra etmediğimi açıklıyorum” ifadelerini kullandı. Koca’nın konuşması salonda büyük tepki topladı.

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