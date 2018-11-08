Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında yarın Belçika temsilcisi Genk ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde maçın oynanacağı Genk Arena'da bir antrenman gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan idmanın başında Güneş, oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşularıyla başlayan idmanda oyuncular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekibin, çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

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