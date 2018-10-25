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Gökhan Gönül, gelecek adına umutlu

Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Gökhan Gönül ise camia olarak bütünleşmek adına önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirdi.

Bu sezon sonuç anlamında dalgalanmalar yaşadıklarına dikkati çeken Gökhan, "Bu gibi durumlarda ihtiyacımız olan, gelecekte güvenin yerine gelmesi, taraftarın, yönetimin ve futbolcuların bütünleşmesi adına oynayacağımız önemli maçlar var. Sadece sonuç almak için değil, iyi oyunla kazanmamız gerekir. İnşallah o havaya girip Beşiktaş camiası adına güzel günler yaşarız." şeklinde konuştu.