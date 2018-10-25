beIN Sports şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi hafta maçlarını yayınlayan beIN Sports son günlerde sporseverlerin gündeminde. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçları öncesi beIN Sports şifreli mi şifresiz mi sorusu araştırılıyor. Hemen belirtelim ki; Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları beIN Sports'dan şifreli yayınlanacak. İşte beIN Sports uydu ve frekans ayarları...
BeIN Sports yayın akışlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin programı gözükmüyor. Fenerbahçe'nin maçı 19.55'de, Beşiktaş'ın maçı ise 22.00'da oynanacak. Bu karşılaşmaların beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz..
beIN SPORTS HD1 YAYIN AKIŞI - 25 EKİM
00:00 Şampiyonlar Sahnesi
01:00 Hedef Madrid
02:00 Galatasaray - Schalke 04
03:45 PSG - Napoli
05:30 Barcelona - Inter
07:15 Vay Bee
07:30 Premier Leage Maç Özetleri
08:30 LaLiga Haftanın Golleri
08:45 Galatasaray - Schalke 04
10:30 Şampiyonlar Sahnesi
11:30 Hedef Madrid
12:30 İtalya'dan Futbol
13:30 Premier League World
14:00 STSL Maç Özetleri
14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri
15:00 This is Paris
15:30 Galatasaray - Schalke 04 (Geniş Özet)
16:00 Şampiyonlar Sahnesi
18:00 Road To The El Clasico
beIN Sports HD 1 Uydu yayını:
Türksat 12379 H 30000 3/4 (SD/HD)
(Sadece beIN Sports Haber şifresizdir.)
Digiturk beIN Sports HD 1:
77. kanal
87. Kanal (Türksat)
beIN Sports HD 2:
78. Kanal
beIN Sports HD 3:
79. kanal
beIN Sports HD 4:
80. Kanal
beIN Sports Max HD 1:
81. Kanal
beIN Sports Max HD 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
beIN Sports 4K:
400. Kanal
Filbox beIN Sports Haber HD:
71. Kanal
Kablo yayını
Kablo TV beIN Sports Haber HD:
223. Kanal
ADSL ile IPTV
Digiturk Play beIN Sports HD 1:
77. kanal
beIN Sports HD 2:
78. Kanal
beIN Sports HD 3:
79. kanal
beIN Sports HD 4:
80. Kanal
beIN Sports Max HD 1:
81. Kanal
beIN Sports Max HD 2:
82. Kanal
beIN Sports Haber HD:
83. Kanal
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