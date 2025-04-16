Beşiktaş, Göztepe maçına hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.