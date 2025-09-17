Habertürk
        Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.09.2025 - 16:09
        Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü!
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Beşiktaş kafilesi akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

