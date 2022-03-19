Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor. Muhtemel 11 ve son gelişmeler haberimizde

  • 01
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
  • 02
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi. Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.
  • 03
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    KENAN TEKNİK KARAR NEDENİYLE YOK!

    Öte yandan sakatlığı nedeniyle 3 Aralık 2021'den bu yana forma giyemeyen Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Galatasaray derbisine 11'de başlayan Kenan Karaman ise Hatayspor maçı kadrosunda sakatlığı olmamasına rağmen teknik gerekçeyle kendine yer bulamadı.
  • 04
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    SARI ALARM

    Siyah-beyazlı ekipte yarınki maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
  • 05
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

     
  • 06
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    MUHTEMEL 11:

    Emre Bilgin
  • 07
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Rosier
  • 08
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Vida
  • 09
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Montero
  • 10
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Rıdvan Yılmaz
  • 11
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Josef
  • 12
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Ghezzal
  • 13
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Emirhan
  • 14
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Teixeira
  • 15
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Larin
  • 16
    Beşiktaş - Hatayspor muhtemel 11'ler

    Batshuayi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.