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Beşiktaş hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamptaki ilk hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Charleroi'yı 2-1 yendi

Beşiktaş hazırlık maçında Charleroi'yi 2-1 mağlup etti

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya´nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Beşiktaş, kamptaki ilk hazırlık maçında Belçika ekibi Sporting Charleroi ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Mert Günok - Welinton, Tayyip, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Gedson, Masuaku, Redmond, Dele Alli, Muleka 11´iyle sahaya çıktı. Sporting Charleroi ise Patron - Benbouali, Andreou, Wasinski, Tchatchoua, Marcq, Heymans, Bessile, Descotte, Morioka, Mbenza ilk 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 15. dakikada Jackson Muleka ve 40. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılarda ikinci yarı Emrecan Uzunhan'ın yerine Francisco Montero oyuna girdi. Konuk ekip, 50. dakikada Hosseinzadeh ile farkı 1'e indirdi. Beşiktaş, 58. dakikada Dele Alli'nin ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, 59. dakikada Dele Alli-Semih Kılıçsoy, Redmond-Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç-Berkay Vardar ve Mert Günok-Ersin Destanoğlu değişiklikleri yaptı.

Beşiktaş'ta 76. dakikada Gedson Fernandes'in yerine Valentin Rosier, 83. dakikada Jackson Muleka'nın yerine Salih Uçan ve Arthur Masuaku'nun yerine Serkan Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

GÜNEŞ´TEN 3´LÜ SAVUNMA TERCİHİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sporting Charleroi karşısında takımını 3´lü savunmayla saha sürdü. Lig devam ederken genel olarak savunmada 4´lü sistemi tercih eden tecrübeli teknik direktör, daha önce yaptığı açıklamalarda takımı farklı formasyonlarla sahaya sürebileceğini ifade etmişti. Güneş, hazırlık maçında savunma 3´lüsünü Welinton, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan´dan oluşturdu.

CENK TOSUN GRİBAL ENFEKSİYON NEDENİYLE FORMA GİYMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli golcü Cenk Tosun, Charleroi karşılaşmasında grip olduğu için görev yapamadı.

EROL BULUT TRİBÜNDE

Beşiktaş´ın Charleroi ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut da tribünden takip etti. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar da hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın oynadığı sahada yer alan tribünler tamamen doldu.

AHMET NUR ÇEBİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ da Charleroi karşılaşmasını tribünden takip etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün siyah-beyazlıların kamp yaptığı otele geldi. Başkan Çebi, bugün de Beşiktaş´ın Charleroi ile oynadığı karşılaşmayı asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte takip etti.

KEVIN N´KOUDOU KAMPA KATILDI

Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N´Koudou, akşam saatlerinde takımın kampına katıldı. 2022 Dünya Kupası´nda Kamerun formasıyla boy gösteren Kevin N´Koudou, Beşiktaş´ın Antalya kampına dahil oldu.

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