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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş için Tolgahan Şahin iddiası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş için Tolgahan Şahin iddiası!

        Beşiktaş, Liefering forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgahan Şahin için harekete geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:59
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        Beşiktaş'a gurbetçi genç iddiası!
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        Salzburger Nachrichten'da yer alan habere göre, Liefering forması giyen Tolgahan Şahin'in bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerinde yeni bir başlangıç yapması bekleniyor. Tolgahan Şahin ile Avusturya'dan bazı takımların ilgilendiği, genç oyuncuya Türkiye'den ise Beşiktaş'ın yoğun ilgisinin olduğu yazıldı.

        Haberde Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcu ile temaslarının olduğu ve görüşmelere başladığı yazıldı. Tolgahan Şahin için Eyüpspor'un da somut adımlar henüz atılmasa da ilgisinin olduğu ifade edildi.

        Liefering forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Tolgahan Şahin, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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