Beşiktaş için Tolgahan Şahin iddiası!

Salzburger Nachrichten'da yer alan habere göre, Liefering forması giyen Tolgahan Şahin'in bu yaz takımdan ayrılması ve kariyerinde yeni bir başlangıç yapması bekleniyor. Tolgahan Şahin ile Avusturya'dan bazı takımların ilgilendiği, genç oyuncuya Türkiye'den ise Beşiktaş'ın yoğun ilgisinin olduğu yazıldı.

Haberde Beşiktaş'ın 20 yaşındaki futbolcu ile temaslarının olduğu ve görüşmelere başladığı yazıldı. Tolgahan Şahin için Eyüpspor'un da somut adımlar henüz atılmasa da ilgisinin olduğu ifade edildi.

Liefering forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Tolgahan Şahin, 2 kez gol sevinci yaşadı.