Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın 195. yabancısı Asllani! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın 195. yabancısı Asllani!

        Beşiktaş'ın Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 195. yabancı futbolcu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:44 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın 195. yabancısı Asllani!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Inter'ın 23 yaşındaki Arnavut futbolcusu Kristjan Asllani'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

        Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 55 farklı ülkeden 194 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Asllani de Kartal'ın 195. yabancı oyuncusu oldu.

        EMPOLI ALTYAPISINDA YETİŞTİ

        Empoli altyapısında futbol hayatına başlayan Kristjan Asllani, kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Genç futbolcu, 2022-2023 sezonunda ise bir başka İtalyan takımı Inter'e transfer oldu. Inter'de 99 müsabakada forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Torino'ya kiralanan Asllani, yeni takımıyla 16 mücadeleye çıkarken, gol ya da asist üretemedi.

        REKLAM

        MİLLİ TAKIMDA 38 MAÇA ÇIKTI

        Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nın formasını 38 kez sırtına geçirdi. 2022 yılından bu yana milli takımı için ter döken Asllani, 5 gol ve 2 asistle Arnavutluk'a katkı sağladı.

        Arnavut futbolcu, kış transfer döneminde Beşiktaş'ın ikinci transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti.

        Siyah-beyazlı ekip 6 Şubat tarihinde sona erecek transfer döneminde eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

        BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ ARNAVUT FUTBOLCUSU

        Kristjan Asllani, Beşiktaş'ın tarihindeki ikinci Arnavut futbolcu oldu. Kartal'ın 2023-2024 sezonunda Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayı giyen ilk Arnavut futbolcu olmuştu.

        Beşiktaş, Muçi'yi bu sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiraladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun: 100 gramlık külçeyi alıp böyle kaçtı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuya giren şüpheli satın alma bahanesiyle elinde aldığı 100 gram altını silah çekip ateş ederek çalıp kaçtı. Polisin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü şüphelinin soygundan 15 dakika önce de gelip 1 kilogram altın istediği öğrenildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası