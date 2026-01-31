Beşiktaş'ın 195. yabancısı Asllani!

Beşiktaş, Inter'ın 23 yaşındaki Arnavut futbolcusu Kristjan Asllani'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 55 farklı ülkeden 194 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Asllani de Kartal'ın 195. yabancı oyuncusu oldu.

EMPOLI ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Empoli altyapısında futbol hayatına başlayan Kristjan Asllani, kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Genç futbolcu, 2022-2023 sezonunda ise bir başka İtalyan takımı Inter'e transfer oldu. Inter'de 99 müsabakada forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Torino'ya kiralanan Asllani, yeni takımıyla 16 mücadeleye çıkarken, gol ya da asist üretemedi.

MİLLİ TAKIMDA 38 MAÇA ÇIKTI Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nın formasını 38 kez sırtına geçirdi. 2022 yılından bu yana milli takımı için ter döken Asllani, 5 gol ve 2 asistle Arnavutluk'a katkı sağladı. Arnavut futbolcu, kış transfer döneminde Beşiktaş'ın ikinci transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti. Siyah-beyazlı ekip 6 Şubat tarihinde sona erecek transfer döneminde eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.