        Beşiktaş'ın acı günü: Faruk Karadoğan vefat etti

        Beşiktaş'ın acı günü: Faruk Karadoğan vefat etti

        1965-1972 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Faruk Karadoğan hayatını kaybetti.

        Giriş: 03.12.2025 - 14:07 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:07
        Beşiktaş'ın eski futbolcusu vefat etti
        Beşiktaş Kulübü, 1965-1972 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen eski milli futbolcu Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1965-72 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemde kazandığımız iki lig şampiyonluğunda emeği bulunan efsane futbolcularımızdan Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Faruk Karadoğan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

        Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

        "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 14'ü A Milli Takım, 11'i Ümit Milli Takım ve 12'si de U18 Milli Takımı olmak üzere toplam 37 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Faruk Karadoğan, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Adanaspor, Gençlerbirliği ile Çukurova İdman Yurdu Spor kulüplerinde oynamış ve toplamda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve 1 kez de RCD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Merhum Faruk Karadoğan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

