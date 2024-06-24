Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile Diletta Leotta evlendi
Alman kaleci Loris Karius ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta hayatlarını birleştirdi. Çift, geçtiğimiz yıl anne - baba olmuştu
Giriş: 24.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:06
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Son olarak İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen Loris Karius, uzun süredir aşk yaşadığı spor spikeri Diletta Leotta ile evlendi.
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Ağustos 2023'te Aria adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift dünyaevine girdi.
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2018'de Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.