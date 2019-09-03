Bolu nun Gerede il\u00e7esinde bulunan ve siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn yeniledi\u011fi, 80 oda, 165 yatak kapasiteli otel ile 1 antrenman sahas\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 tesisin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131. A\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu ile Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman \u0131n yan\u0131 s\u0131ra, Bolu Valisi Ahmet \u00dcmit, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi K\u00fcp\u00e7\u00fc, Gerede Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Allar, siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcb\u00fcn y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri Serdal Adal\u0131, Ahmet Kavalc\u0131, Deniz Atalay, Serkan Yaz\u0131c\u0131o\u011flu, Hakan \u00d6zk\u00f6se, H\u00fcseyin Mican, teknik direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131, yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6r G\u00f6khan Keskin ve davetliler kat\u0131ld\u0131. T\u00f6rende a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Bakan Kasapo\u011flu, tesisle\u015fme konusunda sivil toplum \u00f6rg\u00fctlerine b\u00fcy\u00fck g\u00f6rev d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u015fu ifadeleri kulland\u0131: Tesis, spor camiam\u0131za, gen\u00e7lerimize, yar\u0131nlar\u0131m\u0131za hay\u0131rl\u0131 ve u\u011furlu olsun. \u00c7al\u0131\u015fan, emek veren herkese de \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 ifade ediyorum. \u00dclke olarak son 18 y\u0131lda Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n vizyonu ve kararlar\u0131yla pek \u00e7ok alanda a\u00e7\u0131l\u0131mlar ger\u00e7ekle\u015ftirdik, devrim niteli\u011finde bir\u00e7ok ba\u015far\u0131ya imza att\u0131k. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n spora ve sporcuya verdi\u011fi \u00f6nem, kendisinin spordan gelen bir lider olmas\u0131 b\u00fcy\u00fck avantajlar\u0131m\u0131zdan bir tanesi. Stadyumlar\u0131m\u0131zla, salonlar\u0131m\u0131zla, a\u00e7\u0131k ve kapal\u0131 kortlar\u0131m\u0131zla \u00fclkemiz tesis a\u00e7\u0131s\u0131ndan d\u00f6rt d\u00f6rtl\u00fck bir envantere sahip. Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te de tesislerimizi insanlar\u0131m\u0131zla daha \u00e7ok doldurarak, spor yapan toplum olma yolunda h\u0131zla ilerleyece\u011fiz. Bu vesileyle s\u00fcreci sporda ba\u015far\u0131yla ta\u00e7land\u0131rarak g\u00f6t\u00fcrece\u011fiz. Gerek kul\u00fcplerimize, gerek federasyonlar\u0131m\u0131za, gerekse en \u00f6nemli i\u015f orta\u011f\u0131m\u0131z yerel y\u00f6netimlere b\u00fcy\u00fck g\u00f6rev d\u00fc\u015f\u00fcyor. Gerede bu manada \u015fansl\u0131 bir il\u00e7e. Mustafa (Allar) ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n gayretine ve \u00e7al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na hayran\u0131z. Kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z tesisler, Gerede yi spor turizminde \u00f6nemli bir destinasyon yapacak. Buna y\u00fcrekten inan\u0131yorum. Spor turizmine \u00f6nem verdiklerini aktaran Kasapo\u011flu, Spor turizmi \u00e7ok \u00f6nem verdi\u011fimiz konulardan bir tanesi. Spor turizmini 11. Kalk\u0131nma Plan\u0131 na dahil ettik. Bu b\u00f6lge \u00e7ok ciddi zenginliklere sahip. Yerel y\u00f6netimlerimizle, federasyonlar\u0131m\u0131zla, spor kul\u00fcplerimizle, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131m\u0131zla el ele verece\u011fiz ve bakanl\u0131k olarak t\u00fcm imkanlar\u0131m\u0131z\u0131 sarf edece\u011fiz. Hem buradan y\u0131ld\u0131z sporcular \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z hem de d\u00fcnyan\u0131n y\u0131ld\u0131zlar\u0131n\u0131 \u00fclkemizde misafir edece\u011fiz. Hem konukseverli\u011fimizle hem de kaliteli tesislerimizle hizmet edece\u011fiz. \u00dclkemizin yar\u0131nlar\u0131 ad\u0131na katma de\u011fer \u00fcretmeye devam edece\u011fiz. diye konu\u015ftu. Sporu tabana yayman\u0131n en \u00f6nemli gayelerinden oldu\u011funu vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu, Spor yapan toplumlar zihnen ve bedenen daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 oluyor. T\u00fcm toplumumuzu spor yapmaya davet ediyorum. Tesislerimiz 7\/24 a\u00e7\u0131k. Tesislerimizi vatanda\u015flar\u0131m\u0131zla, halk\u0131m\u0131zla daha anlaml\u0131 buluyoruz. Tesislerimizi yapal\u0131m ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131z gece g\u00fcnd\u00fcz kullans\u0131n, eskitsin. Biz bu tesisleri yeniden in\u015fa ederiz. Tesislerimizi kullanmamam\u0131z hi\u00e7bir anlam ifade etmiyor. T\u00fcm tesislerimizi vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n kullanmas\u0131n\u0131 istirham ediyorum. \u015feklinde g\u00f6r\u00fc\u015f belirtti. Bakan Kasapo\u011flu, hayata ge\u00e7irdikleri projelerden bahsederek, Bakanl\u0131k olarak 7 den 70 e herkesi spora te\u015fvik etmenin yan\u0131 s\u0131ra, yetenekli gen\u00e7lerimizi yar\u0131nlara daha g\u00fc\u00e7l\u00fc haz\u0131rlamak i\u00e7in yetenek taramas\u0131 projesini ba\u015flatt\u0131k. 1 milyon 200 bin gencimizin yetenek taramas\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik. Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te yetenek taramas\u0131 konusunu \u00e7ok daha ileri noktalara ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131z. \u00dclkemizdeki yetenekleri ke\u015ffedece\u011fiz ve onlarla elit sporcu havuzumuzda ilgilenece\u011fiz. Ailelerimizin, e\u011fitim camiam\u0131z\u0131n duyarl\u0131 oldu\u011funu biliyorum. Onlar\u0131 bu duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 devam ettirmeye davet ediyorum. a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. Tesisle\u015fmeye ve altyap\u0131ya \u00f6nem verdiklerini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131: Bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz tesiste bir i\u015f birli\u011fini, dayan\u0131\u015fmay\u0131 ve sinerjiyi g\u00f6zlemliyoruz. Bu sinerjiye her zaman ihtiyac\u0131m\u0131z var. Bir ve beraber olursak hi\u00e7bir engel bizim kar\u015f\u0131m\u0131zda duramaz. Bu t\u00fcr i\u015f birliklerini \u00fclkemizin d\u00f6rt bir yan\u0131nda g\u00f6rmek istiyoruz. Bu tesis, Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde yap\u0131l\u0131yor. Tesisle\u015fmeye ve altyap\u0131ya verdi\u011fimiz \u00f6nemi biliyorsunuz. Bu vesileyle Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn efsane ba\u015fkan\u0131 merhum S\u00fcleyman Seba y\u0131 rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kendisinin ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 tesisle\u015fme, \u00fclkemiz i\u00e7in \u00f6nmeli bir basama\u011f\u0131 olu\u015fturuyor. Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n t\u00fcm imkanlar\u0131 halk\u0131m\u0131z i\u00e7in. Genciyle ya\u015fl\u0131s\u0131yla, kad\u0131n\u0131yla ve erke\u011fiyle el ele verece\u011fiz. \u00dclkemizi daha g\u00fc\u00e7l\u00fc yar\u0131nlara emanet etmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Bu tesisimizin, Gerede ye, Bolu ya, \u00fclkemize, spor camiam\u0131za hay\u0131rl\u0131 ve u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. VAL\u0130 \u00dcM\u0130T: BE\u015e\u0130KTA\u015e IN B\u00d6YLE B\u0130R TES\u0130S\u0130 YAPMASI B\u0130ZLER\u0130 MUTLU ETM\u0130\u015eT\u0130R Bolu Valisi Ahmet \u00dcmit, illerinin spor turizmi i\u00e7in ideal bir co\u011frafi yap\u0131ya sahip oldu\u011funu vurgulad\u0131. Be\u015fikta\u015f \u0131n Bolu da tesis a\u00e7mas\u0131ndan duydu\u011fu memnuniyeti dile getiren \u00dcmit, Bolu, do\u011fas\u0131, temiz havas\u0131, rak\u0131m\u0131, tarihi ve k\u00fclt\u00fcrel yap\u0131s\u0131yla tabiat\u0131n kalbi s\u0131fat\u0131n\u0131 kazanm\u0131\u015f \u00e7ok g\u00fczide bir ilimiz. Bu g\u00fczel ilimizde \u00fclkemizin g\u00fczide kul\u00fcplerinden Be\u015fikta\u015f \u0131n b\u00f6ylesine \u00f6nemli bir tesisi yapmas\u0131 bizleri son derece mutlu etmi\u015ftir. Tesisin ilimize, \u00fclkemiz sporuna ve Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fcne hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum. ifadelerini kulland\u0131. Spor turizminin Bolu i\u00e7in \u00f6nemli bir gelecek ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131na inand\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Vali \u00dcmit, Be\u015fikta\u015f markas\u0131n\u0131n Gerede de olmas\u0131n\u0131n da bu konuya ivme kazand\u0131raca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. Spor turizminin d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda b\u00fcy\u00fck ekonomisi var. Bu yat\u0131r\u0131mla ilimizde yeni tesislerin a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131na, spor turizmi a\u00e7\u0131s\u0131ndan Bolu nun \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda \u00fclkemizin ve b\u00f6lgemizin g\u00f6zbebe\u011fi haline gelece\u011fine g\u00f6n\u00fclden inan\u0131yoruz. de\u011ferlendirmesinde bulundu. T\u00fcrk futbol tak\u0131mlar\u0131n\u0131n yaz kamp\u0131 i\u00e7in Avrupa ya gitti\u011fini hat\u0131rlatan Ahmet \u00dcmit, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: Son y\u0131llarda tesisle\u015fme ata\u011f\u0131yla spor turizminin geli\u015fti\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. Spor tak\u0131mlar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu Avusturya ve Almanya gibi \u00fclkelerde kamp yap\u0131yor. Tesisle\u015fmenin \u00f6nemi bu noktada ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. \u0130limizde futbol kul\u00fcpleri i\u00e7in ideal iklim bulunmaktad\u0131r. Bu iklimde yap\u0131lacak kamplar en az Almanya ve Avusturya daki kadar verimli olacakt\u0131r. Bunun fark\u0131na varan yerli ve yabanc\u0131 200 civar\u0131nda futbol tak\u0131m\u0131 her y\u0131l ilimizde kamp yapmakta ve memnuniyetle buradan ayr\u0131lmakta. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda bu say\u0131lar\u0131n artaca\u011f\u0131 konusunda hi\u00e7bir teredd\u00fct\u00fcm\u00fcz bulunmamaktad\u0131r. Be\u015fikta\u015f \u0131n ilimize kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bu tesis, spor turizmi a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir ilk ama son olmayacak. Bolu, spor kul\u00fcplerinin hep g\u00f6zdesi olacakt\u0131r. ORMAN: \u00c7OK G\u00dcZEL B\u0130R TES\u0130SE \u0130MZA ATTIK Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman, \u00e7ok g\u00fczel bir tesisi hizmete a\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti. T\u00fcrk tak\u0131mlar\u0131n\u0131n kamp i\u00e7in Avrupa ya gitmemesi gerekti\u011fini aktaran Orman, \u015fu ifadeleri kulland\u0131: \u00c7ok g\u00fczel bir tesise imza att\u0131k. Bunun i\u00e7in mutluyum. De\u011ferli bakan\u0131m, T\u00fcrkiye de futbolda \u00f6nemli i\u015fler yaparken, sizin \u00f6nderli\u011finizde bir i\u015fi daha halletmemiz laz\u0131m. Yaz kamp\u0131 i\u00e7in yurt d\u0131\u015f\u0131na d\u00f6viz g\u00f6nderme i\u015fini \u00e7\u00f6zmemiz laz\u0131m. Bu b\u00f6lge de bu i\u015f i\u00e7in en ideal yer. D\u00fcnyan\u0131n cennet noktalar\u0131ndan biri. K\u0131\u015f kamplar\u0131 Antalya da \u00e7ok g\u00fczel \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcyor. D\u00fcnyan\u0131n her taraf\u0131ndan Antalya da 1000 in \u00fczerinde tak\u0131m kamp yap\u0131yor. Yaz kamplar\u0131n\u0131n da burada yap\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00fclkemiz ve tan\u0131t\u0131m\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok b\u00fcy\u00fck faydalar\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu i\u015fe destek verirseniz, bizim de kul\u00fcp olarak her \u015feyi yapaca\u011f\u0131m\u0131zdan emin olabilirsiniz. Bolu da yeni bir tesis daha kurmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Fikret Orman, \u0130\u015fin ilk yat\u0131r\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131k. Kayak merkezlerinin orada 35 bin metrekarelik bir alan\u0131m\u0131z var. Allah oray\u0131 da a\u00e7may\u0131 nasip etsin. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sezon kamp\u0131m\u0131z\u0131 burada yapaca\u011f\u0131z. Sadece futbol tak\u0131m\u0131m\u0131z de\u011fil, di\u011fer basketbol, voleybol ve hentbol tak\u0131mlar\u0131m\u0131z da buraya gelecektir. \u0130l\u00e7ede y\u00fczme havuzlar\u0131 ve basketbol salonlar\u0131 var. Onlardan da istifade edece\u011fiz. diyerek s\u00f6zlerini tamamlad\u0131. Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu ile beraberindekiler kamp otelini ve antrenman sahas\u0131n\u0131 gezdi. Bakan Kasapo\u011flu ayr\u0131ca, Gerede merkezinde yer alan spor tesislerinde incelemede bulundu. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri