Beşiktaş'ın kadrosu sil baştan!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişim yaşadı. Yeni bir kadro planlaması yapan siyah-beyazlılar, neredeyse tüm mevkilerde oyuncu alım-satımı gerçekleştirdi.

Bunun yanında teknik direktör değişikliği de yaşanırken, Ole Gunnar Solkjaer ile yolları ayrıldı ve kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın göreve getirildi.

12 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ Kartal, yaz transfer döneminde kadrosunu 12 yeni oyuncuyla güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, iki gün önce sona eren birinci transfer ve tescil döneminde Orkun Kökçü, Tiago Djalo, David Jurasek, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Tammy Abraham, El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve Jota Silva ile sözleşme imzaladı. REKLAM 25 OYUNCUYA VEDA EDİLDİ Bu dönemde siyah-beyazlı yönetim ve teknik ekip, kadroda düşünülmeyen birçok futbolcuyla da yolları ayırdı. Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, Keny Arroyo, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Kerem Atakan Kesgin ve Tayfur Bingöl bonservisle gönderilirken; Moatasem Al-Musrati, Semih Kılıçsoy, Fahri Kerem Ay, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Can Keleş, Jean Onana, Emrecan Terzi, Azad Demir, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Joao Mario ve Emrecan Uzunhan ise farklı kulüplere kiralık olarak gitti. Ayrıca Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain’in sözleşmeleri de belli ücretler karşılığında feshedildi. SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında İsviçre ekibi Lausanne’a 1-0 kaybedince Norveçli teknik adamın görevine son verildi. Solskjaer’in yerine de takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Siyah-beyazlı takımda 2019-2020 sezonundan sonra ikinci dönemini yaşan 52 yaşındaki teknik direktör, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı. REKLAM

EN SES GETİREN TRANSFER ORKUN KÖKÇÜ OLDU Kara Kartal’ın yaz transfer döneminde en ses getiren transferi Orkun Kökçü oldu. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu Portekiz ekibi Benfica’dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Orkun, 13 Temmuz 2025 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda 20 bin taraftarın önünde düzenlenen törenle kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı. 24 yaşındaki oyuncunun mukavelesindeki şartların gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş, 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Orkun Kökçü ile 4 yıllık kontrat imzalayacak.

REKORU ELİNDE BULUNDURAN OYUNCULAR GÖNDERİLDİ Mevcut durumda kiralık olarak siyah-beyazlı takımda yer alan Orkun Kökçü ve Tammy Abraham’ın sözleşmelerindeki şarta bağlı zorunlu satın alma maddeleri henüz gerçekleşmediği için hala siyah-beyazlı kulübün ‘en pahalı transferleri’ ünvanını ellerinde tutan Al Musrati ve Ernest Muçi’ye de bu dönemde veda edildi. REKLAM Bir önceki yönetim döneminde 11 milyon Euro’ya kadroya katılan Al Musrati, sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekibi Hellas Verona forması giyecek. Yine aynı süreçte 10 milyon Euro bonservis ödenen Ernest Muçi de satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına Trabzonspor’a kiralandı. GEÇTİĞİMİZ SEZONUNUN EN SKORER İSİMLERİYLE YOLLAR AYRILDI Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda oynanan maçlarda en çok gol katkısı sağlayan 5 isim sırasıyla Immobile (19), Rafa Silva (18), Gedson Fernandes (12), Joao Mario (7) ve Ernest Muçi'ydi (7). Kara Kartal’da bu futbolcuların 4’ü takımdan gönderildi. Söz konusu oyuncular arasında siyah-beyazlı formayı giymeye devam eden tek futbolcu Rafa Silva kaldı.

GEDSON, SPARTAK MOSKOVA'YA TRANSFER OLDU 2024-2025 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında en fazla forma giyen isimlerden biri olan Gedson Fernandes de siyah-beyazlılara veda etti. 49 maçla takımın en istikrarlı oyuncularından olan Portekizli orta saha, aynı sayıda maça çıkan Rafa Silva ile geçtiğimiz sezon zirveyi paylaşmıştı. Gedson, 20 milyon 779 bin 220 Euro karşılığında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’ya transfer oldu. REKLAM