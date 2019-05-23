Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu.
Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş yarınki mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.
GÜNEŞ VEDA EDİYOR
Yarınki mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak.Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak.
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