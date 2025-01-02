Beşiktaş'ın Rizespor maçı kadrosu açıklandı!
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı
Giriş: 02.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:10
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ve Milot Rashica kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan İtalyan golcü Ciro Immobile, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ