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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın yeni transferi Kyle Walker-Peters, İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Kyle Walker-Peters, İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ın yarın saat 17.45'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:58
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        Beşiktaş yeni transferin geliş saatini açıkladı!
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        Transferin hareketli takımı Beşiktaş, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından Kyle Walker-Peters'ta da mutlu sona ulaştı.

        Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ı taşıyan uçağın yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır"

        35 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

        Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 35 maça çıkan Walker-Peters, 2 asist kaydetti.

        Asıl mevkisi sağ bek olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, orta alanın sağında ve sol bekte de görev yapabiliyor.

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