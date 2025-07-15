Beşiktaş'ın yeni transferi Kyle Walker-Peters, İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ın yarın saat 17.45'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Transferin hareketli takımı Beşiktaş, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından Kyle Walker-Peters'ta da mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ı taşıyan uçağın yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır"
35 MAÇTA 2 ASİST YAPTI
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 35 maça çıkan Walker-Peters, 2 asist kaydetti.
Asıl mevkisi sağ bek olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, orta alanın sağında ve sol bekte de görev yapabiliyor.