Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Taylan Bulut, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 19 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrolleri tamamlandı.
Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.
Schalke A takımında toplam 29 maçta görev yapan Taylan, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Taylan Bulut, Almanya Milli Takımı adına alt yaş kategorilerinde de görev yaptı.
Genç oyuncu, Schalke formasıyla Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) yeni başlayan sezonda 2 karşılaşmada şans buldu.