Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut sağlık kontrolünden geçti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut sağlık kontrolünden geçti

        Beşiktaş'ın Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Taylan Bulut, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 15:21 Güncelleme: 16.08.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ın yeni transferi sağ bek Taylan Bulut'un sağlık kontrolleri yapıldı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 19 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki kontrolleri tamamlandı.

        Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.

        Schalke A takımında toplam 29 maçta görev yapan Taylan, 1 kez gol sevinci yaşadı.

        Taylan Bulut, Almanya Milli Takımı adına alt yaş kategorilerinde de görev yaptı.

        Genç oyuncu, Schalke formasıyla Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) yeni başlayan sezonda 2 karşılaşmada şans buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon
        Bakan Yumaklı açıkladı... Orman yangınlarında son durum!
        Bakan Yumaklı açıkladı... Orman yangınlarında son durum!
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Karayollarında hız sınırlarına güncelleme
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!