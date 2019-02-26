Beşiktaş'ın zirve umutları tükeniyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile evinde 3-3 berabere kalan ve 2 puan yitiren üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın şampiyonluk umutları azaldı.
Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı grafiğiyle zirvenin gerisinde kalan ancak ikinci yarıdaki ilk 5 maçta aldığı iyi sonuçlarla umutlanan siyah-beyazlı ekip, 23. haftada Fenerbahçe karşısında yaşadığı puan kaybıyla zirvenin çok gerisine düştü.
Fenerbahçe derbisindeki beraberlikle puanını 40'a yükselten Beşiktaş, 51 puanlı lider Medipol Başakşehir'in farkı 11'e çıkarmasına engel olamadı. Siyah-beyazlı ekiple ikinci sıradaki Galatasaray arasındaki puan farkı ise 5'e yükseldi.
Ligin 22. haftasında lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 9'a indirerek şampiyonluk için umutlanan Beşiktaş, ikinci sıradaki Galatasaray'ın ise 3 puan gerisinde kaldı.
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında yaşadığı kayıpla hem şampiyonluk hem de ikincilik için umutlarının azalmasına engel olamadı.
> Son 8 sezonda bu kadar geriye düşmemişti
Siyah-beyazlı takım, 23. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonda 2018-2019'daki kadar zirvenin uzağında kalmamıştı.
Geçen sezonun 23. haftasında 47'şer puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, 2016-2017'de ise aynı dönemi 53 puanla lider olarak geçti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016'nın 23. haftasını 54 puanla lider olarak geçen siyah-beyazlılar, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde 51 puan elde ettiği 2014-2015'in 23. haftasını averajla lider Galatasaray'ın gerisinde tamamladı.
Beşiktaş, 2013-2014'ün 23. haftasında 43 puan toplayıp lider Fenerbahçe'nin 8, ikinci Galatasaray'ın da 2 puan gerisinde kalarak ilk iki için umutlarını sonraki haftaya taşımayı bildi.
Ligde 2012-2013'ün 23. haftasında da 39 puanla üçüncü sırada kalan siyah-beyazlılar, 46 puanlı Galatasaray ve 40 puanlı Fenerbahçe'nin arkasında zirve umutlarını sürdürdü.
2011-2012 sezonunda 45 puanla yine 23. haftayı üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, 50 puanlı lider Galatasaray'ın yanı sıra 48 puandaki ikinci Fenerbahçe ile zirve mücadelesi verdi.
Beşiktaş, son olarak 2010-2011'de zirvenin çok uzağında kalmıştı. Söz konusu sezonun 23 haftalık bölümünde 35 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 51'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalmıştı.
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