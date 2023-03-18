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Beşiktaş - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - İstanbulspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlıların ligde 46 puanı bulunurken, İstanbulspor'un ise 24 puanı bulunuyor

Beşiktaş - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk ediyor.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Corendon Alanyaspor'u iç sahada 2-1 yenen İstanbulspor, son maçında Demir Grup Sivasspor'u sahasında 3-0'lık skorla geçmeyi başardı. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahli takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.

İki takım arasinda ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Siyah-beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, İstanbulspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Kart cezasını tamamlayan Welinton Souza ise Güneş'in tercih etmesi durumunda forma giyebilecek.

İstanbulspor cephesinde ise, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlılarda kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda iç sahadaki Vavacars Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

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