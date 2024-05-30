Beşiktaş, Jonah Mathews'un sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews'un sözleşmesi uzatıldı.
Giriş: 30.05.2024 - 21:36 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:36
ABD'li oyuncu Jonah Mathews, bir sezon daha Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyecek. Siyah Beyazlılar'da 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtilerek, "2024-2025 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz." denildi.
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