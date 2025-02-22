Beşiktaş kafilesi Antalya'da
Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıkları kapsamında Antalya'ya geldi.
Giriş: 22.02.2025 - 18:50 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:50
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.
Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın hazırlıklarını Antalya'da yapacak.
Özel uçakla kente gelen Beşiktaş, maçın hazırlıklarını burada sürdürecek.
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