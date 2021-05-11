Süper Lig'de 41. hafta heyecanı Beşiktaş Karagümrük maçıyla başlıyor. Bitime 2 hafta kala lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Konuk Karagümrük ise Avrupa Ligi planları yapıyor. Peki Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin



Karagümrük: Viviano, Alparslan, Balkovec, Fatih, Ramazan, Biglia, Badou, Ndao, Jimmy, Aatıf, Mevlüt.