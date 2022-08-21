Beşiktaş Karagümrük maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 3. haftada günün kapanış mücadelesine sahne olacak maçla ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?