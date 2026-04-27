Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş lig sonuncusu Karagümrük'ü ağırlıyor. Lig'de 55 puanla 4. sırada bulunan siyah beyazlılar evinde kazanarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan 20 puanla sonuncu sırada olan Karagümrük, yenilmesi halinde lige veda edecek. Peki, Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Karagümrük maçı 27 Nisan Pazartesi (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
LİGDE 100. MAÇINA ÇIKACAK
Sergen Yalçın, Karagümrük maçıyla birlikte teknik direktör olarak Beşiktaş’ın başında ligde 100. maçına çıkacak. Geride kalan 99 müsabakada Yalçın; 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.
Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 193 kez ağları havalandırırken, rakiplerin 115 golüne engel olamadı.
Sergen Yalçın’ın sezon başına galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları şöyle:
10 galibiyet
2 beraberlik
3 mağlubiyet
2020-2021
26 galibiyet
6 beraberlik
8 mağlubiyet
2021-2022
6 galibiyet
3 beraberlik
6 mağlubiyet
2025-2026
15 galibiyet
7 beraberlik
7 mağlubiyet
SÜPER LİG VE TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUKLARI
Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak iki kez de şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı futbol takımı, 2020-2021 döneminde Süper Lig’de sezonu 84 puanla şampiyon tamamladı. Yalçın’ın ekibi, aynı puana sahip Galatasaray’a +1 averajla üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.
Beşiktaş aynı sezon içinde Türkiye Kupası’nda da zafere ulaşmayı başardı. Finalde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Kara Kartal, 10. kez turnuvada şampiyonluk yaşadı.