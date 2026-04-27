        Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş lig sonuncusu Karagümrük'ü ağırlıyor. Lig'de 55 puanla 4. sırada bulunan siyah beyazlılar evinde kazanarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan 20 puanla sonuncu sırada olan Karagümrük, yenilmesi halinde lige veda edecek. Peki, Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman sorusu, Süper Lig’de oynanacak bu önemli karşılaşma öncesinde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleye dair tarih, saat ve maç detayları yoğun şekilde araştırılırken, taraftarlar karşılaşmanın ne zaman oynanacağını öğrenmek için güncel bilgileri takip ediyor. İşte detaylar

        BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Karagümrük maçı 27 Nisan Pazartesi (bu akşam) 20.00'de oynanacak.

        BEŞİKTAŞ- KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        LİGDE 100. MAÇINA ÇIKACAK

        Sergen Yalçın, Karagümrük maçıyla birlikte teknik direktör olarak Beşiktaş’ın başında ligde 100. maçına çıkacak. Geride kalan 99 müsabakada Yalçın; 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

        Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 193 kez ağları havalandırırken, rakiplerin 115 golüne engel olamadı.

        Sergen Yalçın’ın sezon başına galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları şöyle:

        10 galibiyet

        2 beraberlik

        3 mağlubiyet

        2020-2021

        26 galibiyet

        6 beraberlik

        8 mağlubiyet

        2021-2022

        6 galibiyet

        3 beraberlik

        6 mağlubiyet

        2025-2026

        15 galibiyet

        7 beraberlik

        7 mağlubiyet

        SÜPER LİG VE TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUKLARI

        Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak iki kez de şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı futbol takımı, 2020-2021 döneminde Süper Lig’de sezonu 84 puanla şampiyon tamamladı. Yalçın’ın ekibi, aynı puana sahip Galatasaray’a +1 averajla üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

        Beşiktaş aynı sezon içinde Türkiye Kupası’nda da zafere ulaşmayı başardı. Finalde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Kara Kartal, 10. kez turnuvada şampiyonluk yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Siirt'te hırsızlık girişimi

        Ayakkabıyı koklayıp, kartla kapıyı açmaya çalıştılar. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        "Artık şampiyondur!"
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Formula 1 sadece bir yarış değil