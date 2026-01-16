Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.