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Beşiktaş - Konyaspor | CANLI YAYIN

Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. İki maçtır galibiyete hasret kalan Beşiktaş'ın 45, beş maçtır kazanamayan Konyaspor'un ise 24 puanı bulunuyor

Beşiktaş - Konyaspor | CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde siyah-beyazlıların 45, yeşil-beyazlıların 24 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

SAAT: 19.00
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Necip, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Guilherme, Ahmet, Abdulkerim, Skubic, Hadziahmetovic, Jevtovic, Sekidika, Miya, Shengelia, Kravets

Ligin 21. haftasını lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı takım son 2 haftada yitirdiği 5 puanla 23. haftada 3. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki karşılaşmada ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı takım, 45 puan elde etti.

İttifak Holding Konyaspor ise 5 maçtır kazanamıyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

DORUKHAN VE MENSAH CEZALI

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve bu sezon 4. kez bu durumla karşı karşıya kalan Mensah da cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu İttifak Holding Konyaspor karşısında da sarı kart gördüğü takdirde 25. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

40. RANDEVU

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bu maçla lig tarihinde 40. kez karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, geride kalan 39 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.

Süper Lig'in ilk yarısında rakibini 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

SON 18 MAÇIN 8'İNİ BEŞİKTAŞ KAZANDI

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 18 maçın 8'inde mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 39 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 19 maçın 15'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 48 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, sahasında son 5 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki son 5 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 5 karşılaşmada 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, ilk yarıda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak en farklı galibiyetine imza attı.

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