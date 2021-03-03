Beşiktaş Kulübü 118 yaşında

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 118. kuruluş yılını kutluyor. Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan bilgiye göre kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.

Kurucuları arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni),Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni),Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı),Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimlerin bulunduğu kulübün adı daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.

Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçti.

34 BAŞKAN GÖREV ALDI

Beşiktaş Kulübü tarihinde 34 başkan görev yaptı.

1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 20 Ekim 2019'daki kongrede seçilen Ahmet Nur Çebi, halen bu görevi yürütüyor.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

14 BRANŞTA FAALİYET GÖSTERİYOR

Beşiktaş Kulübü, günümüzde 14 branşta faaliyet gösteriyor.

Siyan-beyazlı kulüp, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, briç, güreş, kürek, cimnastik, masa tenisi, satranç ve e-spor branşlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

FUTBOLDAKİ BAŞARILAR

Beşiktaş Kulübü, futbol branşında önemli başarılara imza attı.

Futbolda ligde toplam 15 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Beşiktaş ayrıca 9 kez Türkiye Kupası, 8 kez Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper Kupa ve 6 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

REKORLARIYLA SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Beşiktaş, 63. sezonunu geçiren Süper Lig tarihinde birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesiyle sona erdi.

13 MAÇLIK KAZANMA SERİSİ

Beşiktaş, ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı ve bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

Süper Lig'in 62 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

EN FARKLI GALİBIYET REKORU

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4),Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 2, 2021

DERBİ "KRALI"

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

SEYİRCİ REKORU

Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

EFSANE İSMİ SERGEN YALÇIN İLE ŞAMPİYONLUK KOVALIYOR

Beşiktaş, geçen sezon takımın başına getirilen efsane isimlerinden Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kovalıyor.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Yalçın, 1991-1997 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Uzun bir ayrılığın ardından 2002'de tekrar takımına dönen Yalçın, 2006'ya kadar Beşiktaş formasını terletti.

Beşiktaş formasıyla 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, bu sezon ise teknik direktör olarak efsane olduğu takımı şampiyonluğa taşımaya çalışıyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayan Beşiktaş, ikinci sırada bulunuyor.

ÖNEMLİ İSİMLER YETİŞTİRDİ

Hakkı Yeten, Şeref Bey ve Süleyman Seba gibi efsane isimlerle Türk sporuna damgasını vurmuş Beşiktaş, Türk futbolunda da önemli isimler yetiştirdi.

Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı takımda Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar takımın efsaneleri arasında yer aldı. Söz konusu dönemde ayrıca Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi kulüple bütünleşmiş isimlerle siyah-beyazlı takım, büyük başarılara imza attı.

Geçmiş yıllarda altyapısıyla öne çıkan siyah-beyazlı kulüp, birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandırdı.

BASKETBOLDA İKİ ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlı kulüp, ING Basketbol Süper Ligi adıyla organize edilen ligde 2 kez şampiyonluk yaşadı.

1974-1975 sezonunda ligde ilk şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 2011-2012'de bir kez daha aynı başarıyı gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, ikinci kez ligde şampiyon olduğu 2011-2012'de ayrıca FIBA EuroChallenge Kupası'nı da alarak bir başka önemli başarıya imza attı. Beşiktaş, söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

BASKETBOLDA GENÇLERE YATIRIM

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, bu sezon beskatbolda gençlere yönelik yatırımla Türk sporuna hizmet vermeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün erkek ve kadın basketbol takımında genç oyuncular bu sezon fazlasıyla şans bulmaya başladı.

Erkek basketbol takımında 18 yaşındaki Alperen Şengün, 22 yaşındaki Şehmus Hazer, 19 yaşındaki Furkan Haltalı ve 21 yaşındaki Sadık Emir Kabaca milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekipte Hakan Sayılı (21),Sedat Ali Karagülle (22),Ömer Yasir Küçük (20) takımın genç oyuncuları olarak dikkati çekiyor.

HENTBOLDE 15 ŞAMPİYONLUK

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım olarak tarihi başarılara imza attı.

Siyah-beyazlı kulüp, son 11 sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı. Beşiktaş, toplamda ise 15 kez şampiyonluğa ulaştı.