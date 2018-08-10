Beşiktaş turu rahat geçer…



Her şey çok güzeldi. Seyirci, futbol, alınan sonuç… Tek sorun sahanın zeminiydi. Bir konser için feda edilen çimlerin hızlı oyunu nasıl etkilediğini gördük…



Taraftarın daha farklı bir skor beklediği maçın tek golle bitmesinin temel nedeni, fiziksel hazır olmamanın yanı sıra şans faktörünün de yanlarında olmayışıydı. Direkten dönen iki top bunun en belirgin örneğiydi. Şenol Güneş iki santrforlu bir düzeni deneyebilirdi belki. Larin tıpkı Lens gibi oyunda hiç yoktu.



İkinci maça kalmadan, dün turu garantilemek elbet mümkündü. Oyuncu seçimi ve taktik tartışılabilir. 1-0’lık skor riskli gözükse de, rakibin gücü göz önüne alındığında Avusturya’da bir sorun yaşanacağını sanmıyorum...

Avusturya takımı Lask Linz, gösterişsiz bir futbol oynayan tipik orta Avrupa takımı. Savunma ağırlıklı bir taktikle sahaya çıktılar. Kontra toplarla gol bulmaya çalıştılar. Çok fazla etkili olduklarını söyleyemeyiz. Tek özellikleri hızlı oynamaları…

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 6.dakika da Babel’in golü ile moral buldu. Bu dakikadan sonra da oyun üstünlüğü Siyah-Beyazlıların eline geçti. Savunmanın güvenliği Pepe ile Necip’e verilmişti. Her iki oyuncu da hatasız oynadılar. Riske girmediler. Önlerinde yer alan Medel’in desteği ile Avusturya ekibinin ataklarını kesmekte zorlanmadılar… Tek sorun hava toplarını yere indirmede geciktiler…

Aslında Beşiktaş, dün uzun ve kısa top konusunda kararsızdı. Zaman, zaman top kayıplarının çokluğu oyuncuların seri karar veremeyişinden kaynaklandı. Topla oynama oranı, atılan köşe vuruşlarının çokluğuna bakıldığında skorun daha farklı olmasını beklemek doğaldı…



Ne var ki, maçın hemen başında gelen golün arkası bir türlü gelmedi. Asıl sorun da buydu. Her şey çok iyi giderken neden gol sayısı artmadı. Üstelik, bu tür karşılaşmalarda iki hatta 3 farklı skorlar büyük avantaj…



Öncelikle, orta alandan gelen oyuncuların şut atma gibi bir düşüncelerinin olmayışı rakibin işini kolaylaştırdı. Ceza sahası önünde ısrarla paslaşmalar, rakip savunmanın alan kapatmasına neden olurken, sürekli orta yapmayı düşünmek sonuç vermedi. Bu nokta da ortaya çıkan bir sorun da, yüksek toplarda Larin’in etkisiz kalışıydı…

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