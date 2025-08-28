Beşiktaş - Lausanne maçı CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Taylan, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.

LAUSANNE: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite.

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Jakob Kehlet

SAAT: 20.00

YAYIN: Show TV

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstleniyor.

Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

TAYFUR BİNGÖL VE EMRECAN TERZİ AYRILDI

Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından iki oyuncu ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.

Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 8. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez karşı karşıya geldi.