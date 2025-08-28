Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Lausanne maçı CANLI YAYIN - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Lausanne maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Lausanne maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk ediyor. Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 28.08.2025 - 18:52
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Taylan, Joao Mario, Rafa Silva, Abraham.

        LAUSANNE: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite.

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Jakob Kehlet

        SAAT: 20.00

        YAYIN: Show TV

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor.

        Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetiyor. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstleniyor.

        Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.

        TAYFUR BİNGÖL VE EMRECAN TERZİ AYRILDI

        Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından iki oyuncu ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.

        Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.

        İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

        Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 8. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez karşı karşıya geldi.

        Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi yaşadı. Rakip ağları 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.

        BEŞİKTAŞ, KONFERANS LİGİ'NDE 16. MAÇINA ÇIKIYOR

        Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 15 karşılaşmaya çıktı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise mağlup oldu. Organizasyonda toplamda 29 gol atan Beşiktaş, kalesinde 23 gol gördü. Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 16. maçına çıkıyor.

