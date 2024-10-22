Beşiktaş, Lyon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Olympique Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların pas çalışması, 5’e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.