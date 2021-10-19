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Beşiktaş maçı nasıl izlenir? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda izlenecek, nereden yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, bugün sahasında Portekiz devi Sporting Lizbon'la karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği zorlu maçın nasıl izleneceği ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Beşiktaş maçı nasıl izlenir? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi kanalda izlenecek, nereden yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Sporting Lizbon maçıyla devam ediyor. İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak maçta tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

BEŞİKTAŞ S.LIZBON MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Sporting Lizbon maçı 19 Ekim günü 19:45'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş Sporting Lizbon maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11

Ersin, Rosier, Vida, Wellington, N'Sakala, Pjanic, Josef, Salih, Kenan, Ghezzal, Batshuayi

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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