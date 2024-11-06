Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İsveç’in Malmö takımını ağırlıyor. Lige üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri, Malmö karşısında hata yapmak istemiyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan siyah beyazlılar, kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Malmö maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Kara Kartal’da kritik Malmö mücadelesinde gözler Muçi, Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi oyunculara çevrildi. İtalyan golcü Ciro Immobile ise sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…