İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı. Peki Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Epureanu, Ponck, Ömer Ali, Mehmet, Aleksic, Berkay, Giuliano, Deniz, Crivelli.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Wellinton, Vida, Rıdvan, Josef De Souza, Atiba, Larin, Ghezzal, Ljajic, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0),Gençlerbirliği (3-0),Yukatel Denizlispor (3-0),Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

GÖKHAN TÖRE VE CENK TOSUN YOK

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen oyuncu, yarın takımını eksik bırakacak.

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Cenk Tosun da yarınki maçta oynamayacak. Sakatlığını atlatan ve salı gününden itibaren takımdan ayrı çalışan Cenk'in henüz hazır olmadığı öğrenildi.