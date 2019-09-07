Andorra karşısında ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapan Beşiktaş Park, 11 Nisan 2016'da Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçla kapılarını futbolseverlere açmıştı.

Beşiktaş Park'ta tribünler tamamen dolarken, milli takım büyük bir coşku ile desteklendi. Taraftarlara dağıtılan Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Statta Mehter Marşı da çalındı. Taraftarlar, mücadele öncesinde "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratlarında da bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finale yükselmesi statta anons edildi. Anons sırasında taraftarlar alkışlarla milli takımın başarısını kutladı.