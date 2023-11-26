Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda avantajı alamadı
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası karşılaşmasında Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda MRK Sesvete'ye 34-27 mağlup oldu
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'ye 34-27 yenildi.
Siyah-beyazlı takım, Başkent Zagreb'deki Jelkovec Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 13-12 geride kapattı.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak. İki maç sonunda tur atlayan takım, adını son 16 turuna yazdıracak.