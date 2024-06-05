Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Hentbol Beşiktaş Safi Çimento, Oğulcan Güney'i kadrosuna kattı - Diğer Haberleri

        Beşiktaş Safi Çimento, Oğulcan Güney'i kadrosuna kattı

        Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, sol kanat oyuncusu Oğulcan Güney'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a yeni sol kanat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sol kanat oyuncusu Oğulcan Güney, geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımına transfer oldu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Oğulcan Güney'e Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'da sessiz prova
        İtalya'da sessiz prova
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir