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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Sasa Zdjelar teklifi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Sasa Zdjelar teklifi! Ret yanıtı geldi

        Beşiktaş, Sırp orta saha Zdjelar için CSKA Moskova'ya resmi teklifte bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:08
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        Beşiktaş Sasa Zdjelar teklifi!
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        Beşiktaş'ın, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampta bulunan CSKA Moskova'nın Sırp orta saha oyuncusu Sasa Zdjelar'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü. Rus basını, Beşiktaş'ın Zdjelar için yaptığı kiralama teklifine CSKA'dan yanıt geldiğini ifade etti.

        Amir Hadziahmetovic'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından ön libero transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Sırp futbolcu Sasa Zdjelar'ı gündemine aldığı iddia edildi.

        Rus basınından RT'nin haberine göre; siyah beyazlılar Zdjelar için kiralama teklifinde bulundu. Ancak CSKA, 28 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak gitmesine izin verme niyetinde değil.

        Zdjelar şu anda CSKA Moskova ile birlikte Antalya - Belek'te kampta bulunuyor ve Rusya Premier Ligi'nin ikinci yarısına hazırlanıyor.

        Sırp ön libero, bu sezon çıktığı 21 maçta 1836 dakika sahada kaldı ancak takımına skor katkısı sağlayamadı.

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