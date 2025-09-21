Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olurken savunmada ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.

Avrupa Ligi ön eleme turlarında Shakhtar Donetsk'ten 6 gol yiyen Beşiktaş Konferans Ligi'nde St, Patrick's karşısında 3, Lausanne karşısında ise 2 gol gördü. Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada da rakip savunmalara engel olamayan siyah-beyazlılar, bu süreçte 6 gol daha yedi.

Böylece toplamda 10 maçta 15 gole engel olamayan Beşiktaş, maç başına 1.5 gol yeme ortalamasıyla dikkat çekti.