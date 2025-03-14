Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi! İngilizler istiyor
Beşiktaş, genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi... Öte yandan Europa Calcio'nun haberine göre; Ada'dan Newcastle United, genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar
Geçtiğimiz sezon yıldızı parlayan ve Avrupa'da göz önünde bulunan Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu.
Europa Calcio'nun haberine göre; Ada'dan Newcastle United, genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, siyah-beyazlı ekibin Semih için 15 milyon Euro'luk bir teklifi kabul edilebileceği yazıldı.
Aynı zamanda Newcastle'nin Semih Kılıçsoy'u kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği, ancak bir anlaşma sağlanılamadığı belirtildi.
Ayrıca haberde, Beşiktaş eski Hasan Arat yönetimi sezon başında Aston Villa'dan gelen benzer bir teklifi reddettiği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlı forma ile toplamda 37 maça çıkan Semih, bu müsabakalarda 4 gol atıp 6 asist yapma becerisi gösterdi.