        Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'yi Sakaryaspor'a kiraladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'yi Sakaryaspor'a kiraladı!

        Beşiktaş, Serkan Emrecan Terzi'yi 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 21:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 21:51
        Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcusu Serkan Emrecan Terzi'yi Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yahılan açıklamada, oyuncunun sezon başında Serikspor'a kiralık transfer olduğu hatırlatılırken, "Serkan Emrecan Terzi, sezon sonuna kadar Sakaryaspor’a geçici transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Emrecan Terzi, sezon başında kiralık transfer olduğu Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'da 17 lig maçında forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

        Antalya'da hortum sonrası enkaz kaldırılıyor; su ise çekilmedi

        ANTALYA'nın Aksu ilçesinde hortumun vurduğu bölgelerde hasar gören teknelerin kaldırılması ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Tarım alanları ve ormanlık bölgelerde biriken suyun, yağışın üzerinden günler geçmesine rağmen çekilmediği görüldü. (DHA)

