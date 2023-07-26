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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı ağırlayacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında Tirana'yı ağırlayacak

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:24
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        Beşiktaş, Tirana'yı ağırlayacak!
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        Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak.

        Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

        Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

        ARNAVUTLUK TEMCİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

        Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

        2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

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        SİYAH-BEYAZLI TAKIM, YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

        Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

        Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

        Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

        BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU LİSTESİ

        Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana UEFA listesinde yer aldı.

        Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç ise listeye dahil edilmedi. Ameliyat edilen Emrecan Uzunhan da listede yer almasına rağmen uzun süre sahalarda uzak kalacak.

        Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede bulunan futbolcular şöyle:

        Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

        Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

        Orta saha: Salih Uçan, Atakan Kerem Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

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        Forvet: Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

        TİRANA, ORGANİZASYONA BİRİNCİ ELEME TURUNDAN BAŞLADI

        Arnavutluk temsilcisi Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk turdan dahil oldu.

        Bu turda Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla eşleşen Tirana, rakibine 1-1 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük sağlayarak adını 2. eleme turuna yazdırdı.

        Arnavutluk Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı (26) Tirana'nın kadrosunda bir dönem Menemenspor ve Boluspor'un kalesini koruyan Gentian Selmani ile İstanbulspor'da oynayan Kristal Abazaj bulunuyor.

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