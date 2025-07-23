Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana anlara sahne olması beklenen maçta, siyah beyazlılar Ukrayna ekibi karşısında avantajlı skoru elde edip tur kapısını aralamak istiyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Peki, "Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...