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Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, hangi gün? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi tariht
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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman, hangi gün? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Sporting Lizbon maçı hangi tarihte?

Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C Grubu'ndaki 3. maçında güçlü Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la kozlarını paylaşacak. İşte Beşiktaş Sporting Lizbon maçının günü, saati ve biletleri ile ilgili ayrıntılar...

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Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Beşiktaş Sporting Lizbon maçıyla devam ediyor. Gruptaki 3. maçına çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

BEŞİKTAŞ S.LIZBON MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Beşiktaş Sporting Lizbon maçı 19 Ekim günü 22:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Rosier, Wellington, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, Texeira, Batshuayi

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi kalan maç fikstürü şöyle:

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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