Beşiktaş stada geldi ve tesislere geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maç için stada ulaştı. Ancak Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenirken, Beşiktaş kararın alınmasından birkaç dakika sonra stada ulaştı ve ardından kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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