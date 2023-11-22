Beşiktaş'ta 10 milyon Euro'luk tartışma: Jean Onana Beşiktaş'ta Jean Onana, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında da göze giremedi. Kamerunlu oyuncu göreve gelen 3 hocaya rağmen kendini gösteremezken 10 milyon Euro'luk maliyeti de tartışma konusu oldu

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden birisi de Jean Onana'ydı...

Fransa'nın Lens takımından transfer edilen 23 yaşındaki ön libero için 4 milyon Euro bonservis ödenirken kendisine de yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme verildi.

Beşiktaş'ın yaz kampına yetişmeyen Onana, formayı ise ilk kez Konferans Ligi ön elemesinde FK Tirana ile oynanan maçta giydi. 28 dakika sahada kalan Onana, sonrasında sergilediği performansla ise hem eleştirilerin odağında yer aldı hem de formadan uzak kaldı.

Onana dördü ligde dördü de Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 maçta sadece 197 dakika süre aldı. İki kez 11'de başlayan Onana 10 milyon Euro'yu bulan maliyeti ile tartışmaların odak noktasında yer alıyor.

ÇALIMBAY ŞANS VERDİ AMA... Şenol Güneş ve Burak Yılmaz dönemlerinin ardından göreve gelen Rıza Çalımbay, Onana'yı Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında 11'de başlattı. Onana sergilediği oyunla yine düşük not alırken devre arasında kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.