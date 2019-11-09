Beşiktaş'ta 13 isme milli davet

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalarda çıkış yakalayıp kötü gidişata son veren Beşiktaş'ta birçok isim ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Siyah-Beyazlı ekipte toplam 13 futbolcu, milli takımlara çağırlırken, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Futbol Takımımızdan Burak Yılmaz davet edildi.
Milli takımlara davet alan diğer futbolcularımız şöyle:
Muhayer Oktay – Güven Yalçın (Türkiye U-21)
Erdem Seçgin (Türkiye U-20)
Ersin Destanoğlu - Erdoğan Kaya - Kerem Kalafat - Rıdvan Yılmaz - İlkay İşler (Türkiye U-19)
Abdoulay Diaby (Mali)
Adem Ljajic (Sırbistan)
Mohamed Elneny (Mısır)
Tyler Boyd (ABD)
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