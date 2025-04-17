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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 2 isim hariç, herkese kapı açık! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 2 isim hariç, herkese kapı açık!

        Kötü sonuçları durduramayan Beşiktaş'ta yönetim yaz transfer döneminde kadroda büyük revizyona gitmeyi hedefliyor. Kaptan Mert Günok ve Rafa Silva dışındaki isimlerin ayrılık durumları ya da gelen teklifler değerlendirilip karar verilecek.

        Giriş: 17.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:36
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        2 isim hariç, herkese kapı açık!
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        Süper Lig'de son olarak Başakşehir'e kaybeden ve 5. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta hedef yeni sezonda kadroyu büyük ölçüde yenilemek.

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, scout şefi Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yaz transfer dönemi planlamasını sürdürüyor.

        Siyah-beyazlılarda ocak ayında sözleşmesi uzatılan kaptan Mert Günok'un yanı sıra takımın yıldızı Rafa Silva haricinde diğer isimler için durum değerlendirmesi yapılacak.

        Siyah-beyazlıları özellikle yabancı oyuncu konusunda zorlu bir süreç bekliyor.

        Ciro Immobile ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, diğer yabancı isimler için gelen teklifleri de değerlendirmeye alacak.

        Mevcut kadroda 14 yabancı oyuncusu bulunan siyah-beyazlılarda kirada olan Musrati, Muleka ve Onana ile birlikte bu sayı 17'ye çıkacak.

        Muleka'nın kiralandığı Al Kholood'un 11. sırada yer aldığı Suudi Ligi'nde kalması beklenirken zorunlu satın alma maddesi de devreye girecek.

        Beşiktaş diğer isimlerle ise gelecek tekliflere ya da ayrılık taleplerine göre yeni sezon planlamasını gerçekleştirecek.

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