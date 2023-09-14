Beşiktaş'ta Aboubakar özel izin aldı! Trabzonspor maçını kaçırabilir
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ailevi durumu sebebiyle izin aldı ve milli takım sonrasında takıma henüz dönmedi
Giriş: 14.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:26
Yayıncı kuruluşta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, ailevi problem nedeniyle izin aldı ve Kamerun Milli Takımı'ndan İstanbul'a dönmedi.
Yıldız ismin cuma günü İstanbul'da olması planlanıyor.
Habere göre; Aboubakar'ın Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmezken Cenk Tosun'a 'Hazır ol' talimatı verildi.