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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Aboubakar özel izin aldı! Trabzonspor maçında yok - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Aboubakar özel izin aldı! Trabzonspor maçını kaçırabilir

        Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ailevi durumu sebebiyle izin aldı ve milli takım sonrasında takıma henüz dönmedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 16:26
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        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
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        Yayıncı kuruluşta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, ailevi problem nedeniyle izin aldı ve Kamerun Milli Takımı'ndan İstanbul'a dönmedi.

        Yıldız ismin cuma günü İstanbul'da olması planlanıyor.

        Habere göre; Aboubakar'ın Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmezken Cenk Tosun'a 'Hazır ol' talimatı verildi.

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