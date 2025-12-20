Abraham korkuttu
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham, Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında Samet Akaydin'le çarpışarak yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen golcü oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında çok net bir fırsattan yararlanamayan İngiliz golcü ilk yarıyı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.
İlk yarının son dakikasında Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin'le çarpışarak sakatlık geçiren siyah-beyazlı futbolcu sağlık ekibinin saha içinde yaptığı değerlendirmenin ardından oyundan çıkarak yerini genç futbolcu Devrim Şahin'e bıraktı.
Abraham kontrol amaçlı müşahade altına alınırken, ciddi bir probleminin olmadığı öğrenildi.
Abraham daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da durumunun iyi olduğunu belirtti.